Общество 29 февраля 2024, 12:20 Исследование «Работы.ру»: 72% россиян регулярно задерживаются на работе

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Более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день, сообщил RT со ссылкой на результаты исследования «Работы.ру».

Около 20% соотечественников остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал, 18% — до двух раз в месяц, еще 16% — пару раз в неделю. При этом 28% россиян уходят с работы вовремя.

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Свои задержки на работе респонденты связали с появлением срочных задач за несколько минут до окончания рабочего дня.