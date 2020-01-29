Брошенные в Шереметьево мальчики увидели Москву с высоты птичьего полета
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых их отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, ждут в Хабаровском крае.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы связались с Хабаровском. Нас там ждут. Наша задача — посмотреть, что необходимо сделать в первую очередь, чем можно помочь, изучить ситуацию в семье. Очень надеемся, что скоро все образуется и мальчишкам будет уделено максимум внимания», — отметила Ксения Мишонова.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области, дети прошли все необходимые медицинские обследования и врачи сказали, что они здоровы.
«Мы со своей стороны продолжим их поддерживать и помогать им», — заключила Ксения Мишонова.
Двоих братьев, оставленных без присмотра в Шереметьево, остановили сотрудники безопасности аэропорта. В рюкзаке одного из детей нашли их свидетельства о рождении и записку от их отца. Министр соцзащиты населения Хабаровского края Светлана Петухова заявила, что мальчиков могут отдать бабушке с дедушкой, другой вариант — они могут вернуться к маме.
А пока ребята гуляют по Москве и Подмосковью. В понедельник они позавтракали с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона привез мальчишкам подарки и свежую клубнику. А потом мальчики отправились на экскурсию в подмосковный океанариум.