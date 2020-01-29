Брошенные в Шереметьево мальчики увидели Москву с высоты птичьего полета

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, стараются не унывать и гуляют по Москве. В среду с ними встретилась подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Вместе с ней ребята отправились на Красную площадь, затем пообедали и полюбовались головокружительной панорамой столицы с высоты птичьего полета — с самых высоких этажей «Москва-Сити».

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых их отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, ждут в Хабаровском крае.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы связались с Хабаровском. Нас там ждут. Наша задача — посмотреть, что необходимо сделать в первую очередь, чем можно помочь, изучить ситуацию в семье. Очень надеемся, что скоро все образуется и мальчишкам будет уделено максимум внимания», — отметила Ксения Мишонова.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области, дети прошли все необходимые медицинские обследования и врачи сказали, что они здоровы.

«Мы со своей стороны продолжим их поддерживать и помогать им», — заключила Ксения Мишонова.

Двоих братьев, оставленных без присмотра в Шереметьево, остановили сотрудники безопасности аэропорта. В рюкзаке одного из детей нашли их свидетельства о рождении и записку от их отца. Министр соцзащиты населения Хабаровского края Светлана Петухова заявила, что мальчиков могут отдать бабушке с дедушкой, другой вариант — они могут вернуться к маме.

А пока ребята гуляют по Москве и Подмосковью. В понедельник они позавтракали с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона привез мальчишкам подарки и свежую клубнику. А потом мальчики отправились на экскурсию в подмосковный океанариум.