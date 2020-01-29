Оставленные в Шереметьево дети могут переехать к бабушке и деду

Мальчики, которых папа оставил в Шереметьево, могут вернуться к маме. Другой вариант — их могут отдать бабушке с дедушкой. Такое заявление сделала министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

«Дети однозначно будут возвращены на родину, где проживают их мама и бабушка и дедушка. В ближайшее время они будут уже в Комсомольске-на-Амуре. И мама готова воспитывать детей, и бабушка с дедушкой по линии матери тоже сообщили, что готовы взять детей, это родные внуки», — рассказала Петухова РИА «Новости». По ее словам, окончательное решение примет управление опеки и попечительства.

Сотрудники безопасности Шереметьево увидели двух детей, одних гуляющих по аэропорту. Они с отцом прилетели из Хабаровска в Москву. Мужчина оставил сыновей в авиагавани, а сам отправился в Ростов. У мальчиков нашли записку, в которой папа объяснил свое решение. Он пожаловался на тяжелое материальное положение и сказал, что позже заберет детей.

В итоге братьев отвезли в подмосковную больницу. Там их навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подарил им билеты в океанариум. В ближайшее время мальчики должны вернуться в Хабаровский край. По информации источника «360», в среду за ними вылетят представители хабаровского омбудсмена.

Маму детей вскоре нашли. Она ушла из семьи некоторое время назад. Во вторник папа сдался правоохранительным органам. Он заявил, что очень сожалеет о случившемся. В его отношении открыто уголовное дело «Оставление в опасности».