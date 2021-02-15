Названа причина срыва съемок продолжения «Дома-2»

Реалити-шоу «Дом-2» планировали снова начать снимать в середине февраля. При этом работа над новыми выпусками пока не ведется, так как авторы проекта не могут договориться с телеканалом о деньгах.

«Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу. Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно», — привел StarHit слова источника.

Собеседник издания отметил, что проект хотят запустить именно на СТС Love, поэтому никакие другие телеканалы не рассматривают. Авторы скандальной стройки намерены прийти к договоренностям. Шоу снимают блоками по шесть выпусков. Производственная компания тратит на съемки одну сумму, а телеканал платит уже больше. Сейчас стороны ведут переговоры о стоимости одного выпуска.

«Тем временем ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты. А вот участникам приходится пока не так тяжко — они живут за счет рекламы в социальных сетях, плюс частично получают зарплату», — рассказал источник.

Он добавил, что сейчас идет съемка пилотного проекта. В новом шоу Ольга Бузова и Ксения Бородина предстанут в роли подруг. При этом пока выпуски получаются довольно скучными, поэтому программу могут и не запустить.

Реалити-шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. В конце 2020-го проект закрыли. В начале февраля стало известно, что программу хотят снова пустить в эфир, но уже на СТС Love.