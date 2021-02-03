Стало известно, на каком канале продолжится показ «Дома-2»

После перерыва реалити-шоу «Дом-2» будут показывать на телеканале СТС Love. При этом вести его продолжат Ольга Бузова и Ксения Бородина, но возможно и появление новых участников.

«Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: „Дом-2“ хотят сделать современнее, интереснее», — сообщил источник StarHit.

По словам собеседника издания, в продолжении скандальной телестройки будут сниматься старые участники. Но в проект возьмут и новых молодых людей. Кроме того, к Бузовой и Бородиной может присоединиться кто-то из бывших известных участников проекта.

Бывший менеджер шоу сообщал о планах перезапустить «Дом-2» уже в феврале. Сначала будет снят пилотный выпуск, а затем проект снова пустят в эфир. В конце января обсуждались планы выхода шоу на канале «Суббота» или онлайн-платформе. Но все данные сводились к информации источников.

Телестройка была в эфире более 16 лет. Закрыли «Дом-2» в конце 2020 года из-за нерентабельности.