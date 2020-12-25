Продление льготной ипотеки в некоторых регионах допустили в России

Льготную ипотеку могут продлить в некоторых регионах России. На решение повлияют несколько факторов. Среди них — возможное падение доходов людей.

«Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде, детали доработаем. Может быть, в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей [по строительству нового жилья], продлить. <…> Если рост доходов населения будет падать, будем принимать более серьезные меры», — приводит ТАСС слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Заместитель главы правительства добавил, что сниженная процентная ставка на жилищный кредит спровоцировала необоснованный рост цен на новые квартиры в Москве, где у людей больше денег на их покупку, пишет «Газета.ru». Ранее Хуснуллин заявил, что правительство не рассматривает расширение программы на вторичку.

Льготную ипотеку под 6,5% ввели в России весной, как меру поддержки в период пандемии. Она была рассчитана до конца октября, однако Кабмин решил продлить срок выдачи жилищных кредитов по пониженной процентной ставке до 1 июля 2021 года.