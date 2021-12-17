Продление европейских санкций объяснили давлением США

Страны — члены Евросоюза выступили за продление санкций против России под давлением Запада. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это решение явно принято под давлением США, как бы в поддержку Украины. Из-за того, что после переговоров Путина с Байденом Киев очень напрягся. Ясно, что невыполнение минских договоренностей — это вина Украины, продолжение раздувания этого конфликта и истерии грозящего вторжения на ее территорию — это все тоже ее действия», — описал ситуацию Чепа.

Он объяснил, что таким решением страны Евросоюза как бы продолжили ведение все той же политики, которая была и до этого, таким образом показывая Киеву, что им можно доверять, одновременно нагнетая обстановку.

Чепа подчеркнул, что Европа точно осознает, что введенные санкции в первую очередь невыгодны ей самой, и делает это только для того, чтобы угодить США. А на США ослабление Европы, как и всего мира, повлияет благоприятно.

Лидеры Евросоюза единогласно выступили за продление экономических санкций против России в Брюсселе. Они также призвали Россию приступить к реализации Минских соглашений.