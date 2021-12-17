ЕС согласовал продление санкций против России

Лидеры Евросоюза единогласно выступили за продление экономических санкций против России. Такое решение они приняли в ходе саммита в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал Мишель в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, европейские лидеры, по словам главы Евросовета, призвали РФ «приступить к выполнению минских соглашений».

Экономические санкции ЕС действуют уже больше семи лет, уточнило РИА «Новости». Ограничения направлены против финансового, оборонного и энергетического секторов в России.

На пленарной сессии депутаты Европейского парламента 16 декабря была принята резолюция по ситуации на границах Украины. В документе содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против РФ в случае эскалации. За принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против — 69. Еще 54 депутата воздержались. Подобного рода документы не обязательны к исполнению, но страны-члены ЕС прислушиваются к мнению представителей парламента.