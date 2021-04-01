Заводы в России приостановили продажи сахара

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. Таким образом, уже чуть больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника на рынке.

Это случилось после того, как правительство 22 марта заявило о готовности уже с 1 апреля выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат. Заводы так могут получить от государства пять рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм.

Изготовители, как указано в материале, надеются возобновить торги после получения компенсации от правительства.

На распределительных центрах крупных торговых сетей запасы сахара тем временем сокращаются. Но как утверждают ритейлеры, потребителей вряд ли ждут проблемы при покупке товаров по фиксированным ценам.

Сложившуюся ситуацию на рынке сахара в Минсельхозе оценивают как стабильную. Там не ожидают дефицита продукции.

Цены на куриные яйца и сахар продолжают расти четвертую неделю подряд. Но уже более медленным темпом. В лидерах по подорожанию также оказались пшеничная мука, мясо кур, колбасные изделия и подсолнечное масло. А вот снижение цен произошло в сфере плодоовощной продукции.