Названы самые подорожавшие продукты за неделю

Цены на куриные яйца и сахар продолжают расти четвертую неделю подряд. Но уже более медленным темпом. С 23 по 29 марта, стоимость этих продуктов прибавила 1,3% и 0,5% соответственно. Неделей ранее цены на яйца выросли на такой же показатель, но сахар тогда подорожал на 0,8%. Такие данные привел Росстат.

В лидерах по подорожанию также оказались пшеничная мука с ростом 0,6%, мясо кур с ростом 0,5%, колбасные изделия — 0,5% и подсолнечное масло — 0,4%.

Снижение цен произошло в сфере плодоовощной продукции. Огурцы и помидоры подешевели на 5,4% и 2% соответственно. Эти овощи дешевеют также не первую неделю. При этом выросли цены на морковь — на на 3,1%, картофель — на 2,6%, капуста белокочанная — на 1,8%, лук — на 1,5%, яблоки — на 0,2%.

Незначительно снизились цены на пастеризованное молоко и сухие молочные смеси. Они потеряли 0,1% к своей цене.

Инфляция за отчетный период составила 0,2. С начала года цены на потребительские товары выросли в целом на 2,2%.