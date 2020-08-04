Продажи перчаток и антисептиков снизились в России

После пандемии коронавируса россияне стали покупать меньше перчаток и антисептиков. Продажи этих средств индивидуальной защиты значительно упали с марта. Спрос на перчатки снизился на 38%, а на антисептики — на 21%.

Как сообщил RT со ссылкой на результаты исследований аналитиков компании «Такском», перчатки в России подорожали с марта на 1,5%. Средняя цена упаковки сейчас составляет 133 рубля. Цена на антисептики в июле выросла в 1,5 раза и составила 487 рублей.

Санитайзеров россияне стали покупать больше в 3,5 раза. И это, несмотря на то, что стоимость этого средства индивидуальной защиты выросла на треть по сравнению с мартом. В июле она составила 138 рублей.

Защитные маски подешевели на 20%. Их стали покупать больше на 15%. Средняя цена упаковки масок в июле составила 129 рублей. Во время исследования аналитики изучили 22 миллиарда кассовых чеков.

Ранее главный кардиолог Минздрава, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов напомнил, что остановить распространение коронавируса можно только с помощью индивидуальных средств защиты. Носить маски в общественных местах по-прежнему необходимо. Бойцов рекомендовал пользоваться масками и на улице, хотя это требование в большинстве регионов России уже отменили.