Врач назвал главную причину распространения коронавируса

Отказ от ношения масок общественных местах — главная причина высокой скорости распространения коронавируса в нашей стране. Еще лучше — надевать маску и на улице, а не только там, где толпа.

Остановить распространение инфекции можно только с помощью индивидуальных средств защиты.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — рассказал в интервью сайту kр.ru главный кардиолог Минздрава, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов.

По его словам, заболеваемость COVID-19 в России снижается крайне медленно как раз из-за пренебрежения правилами — многие отказываются носить маски, не говоря уже о перчатках. Врач уверен — если человек надел средства защиты, значит, он думает не только о себе, но и об окружающих. Он также пояснил, что глупо смеяться над теми, кто носит маску даже на пляже. Как раз такие люди помогают в борьбе с распространением коронавируса.

Идеальным вариантом для защиты от инфекций является даже не маска, а респиратор. Он не даст вирусу распространиться и защитит человека и его окружение с вероятностью 95%.