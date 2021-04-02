Продажи лекарств от простуды упали в России из-за отсутствия гриппа

В России упали продажи лекарств против простуды и гриппа, которыми люди обычно закупаются в межсезонье. Это произошло на фоне ковидных мер и усиленной вакцинации от гриппа, сообщил «Коммерсант».

По данным DSM Group, С 1 января по 18 марта продажи противогриппозных препаратов в российских аптеках сократились на 15%, до 60,4 миллиона рублей. Оборот упал на четверть до 290,1 миллиона упаковок.

Из всех популярных весной и осенью препаратов самые высокие показатели у «Терафлю». Продажи этого порошка, который снимает симптомы простуды, сократились на 20%, до 1,45 миллиарда рублей.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк напомнил, что раньше всегда наблюдалась четкая сезонность спроса на такие лекарства, а в этом году все по-другому. Он связал это с отсутствием обычной для наступившего времени года вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Основатель и генеральный директор сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков уверен, что так случилось на фоне антиковидных мер, которые позволяют людям беречься не только от коронавируса. Свою лепту внесло и расширение программы вакцинации от гриппа.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, что рост простудных заболеваний ранней весной и поздней осенью связан со снижением иммунитета. На это влияют холод, сырость, сильный ветер и плохое настроение.