Вирусолог назвал четыре причины роста вирусных заболеваний весной

Ранней весной и поздней осенью начинается рост простудных заболеваний, вызываемых вирусами. Это связано со снижением иммунитета, на который влияют четыре фактора: холод, сырость, сильный ветер и плохое настроение. Об этом в беседе с «360» рассказал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он пояснил, что речь идет о заражении вирусами гриппа, а также возбудителями, которые вызывают острые респираторные заболевания и острые респираторные вирусные инфекции.

«В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний», — подчеркнул он.

Зуев отметил, что эти возбудители не уступят свое место коронавирусу, поэтому стоит ждать роста простудных болезней.

Также он отметил, что некоторые заболевания человек может перенести в скрытой форме без каких-либо симптомов.

«Скрытые, или как мы называем латентные формы вирусной инфекции, являются в природе законом, а болезнь — это исключение из правил. Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид», — пояснил специалист.

По его словам, сейчас именно то время, когда иммунитет снижается и вирусы, которые находятся в организме человека начинают просыпаться и формировать заболевания той или иной степени тяжести.

Комментируя ситуацию с коронавирусом Виктор Зуев заявил, что пандемия в России идет на снижение. Но для окончательной победы нужно усиливать прививочную кампанию. Все сомнения в необходимости прививки он объяснил недостаточной культурой населения.

Вирусолог отметил, что сейчас даже взрослым людям нужно объяснять необходимость мыть руки после возвращения с улицы.

«Для меня это просто дико. Это все равно что, уходя на работу напоминать о необходимости зашнуровать ботинки», — отметил он.

Вирусолог посоветовал всем беречь себя и главное не расстраиваться по пустякам. Он пояснил, что последние исследования доказали, что плохое настроение приводит к биохимическим реакциям в организме, которые негативно влияют на органы.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что суточные колебания заражения коронавирусом в России сохраняться всю весну. Она пояснила, что это характерно для всех сезонных инфекций. Резкого роста, какой был осенью, ждать не стоит.