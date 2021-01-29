Продажи фейерверков и петард упали в этот Новый год

«Платежеспособность клиентов сильно упала <...>. Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тысячи рублей, то в этом году <…> 1,5 тысячи, то есть менее 50% от того, что было ранее», — рассказал председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

По данным исследователей, средняя цена на фейерверк в декабре 2020 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Цена составила 387 рублей. Продажи упали на 11% в декабре и на 24% в январе.

Средняя цена на петарды составила 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, продажи снизились на 17 и 27% соответственно.

Выяснилось, что самым популярным пиротехническим изделием в этом году у покупателей стала хлопушка. Небольшой рост продаж был зафиксирован в декабре. Средняя цена на хлопушки в этом месяце составила 87 рублей.

Всего эксперты проанализировали более 23 миллиардов кассовых чеков.