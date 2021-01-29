facebook_pixel
    29 января 2021, 09:23

    Продажи фейерверков и петард упали в этот Новый год

    Анастасия Калинина

    В этот новогодний период по сравнению с прошлым сильно упали продажи пиротехнических изделий. Об этом сообщил сайт со ссылкой на исследование аналитиков платформы фискальных данных «Такском».
    Продажи фейерверков и петард упали в этот Новый год

    «Платежеспособность клиентов сильно упала <...>. Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тысячи рублей, то в этом году <…> 1,5 тысячи, то есть менее 50% от того, что было ранее», — рассказал председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

    По данным исследователей, средняя цена на фейерверк в декабре 2020 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Цена составила 387 рублей. Продажи упали на 11% в декабре и на 24% в январе.

    Средняя цена на петарды составила 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, продажи снизились на 17 и 27% соответственно.

    Выяснилось, что самым популярным пиротехническим изделием в этом году у покупателей стала хлопушка. Небольшой рост продаж был зафиксирован в декабре. Средняя цена на хлопушки в этом месяце составила 87 рублей.

    Всего эксперты проанализировали более 23 миллиардов кассовых чеков.