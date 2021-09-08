Продавщица золотого унитаза в Сочи опровергла связь товара с главой ставропольского ГИБДД

Жительница Сочи Алина выставила на продажу «золотой» унитаз. Многим он показался похожим на тот, что был в доме у главы ставропольского ГИБДД, задержанного по делу о взятках. Но сама продавец заявила РИА «Новости», что это ее личный аксессуар.

«Золотой» унитаз заметили на «Авито». Владелица продает его за 70 тысяч рублей. Пользователи предположили, что это может быть тот самый унитаз, который украшал ванную в особняке у бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Но продавщица заверила, что это никак не связано с делом правоохранителя, подозреваемого в коррупции.

«Это мой личный, новый и большой унитаз», — сказала хозяйка лота.

По словам Алины, унитаз был приобретен в Европе и доставлен в Сочи через Москву. Девушка утверждает, что его приобретали для зала в кальянной, а к инспектору он никакого отношения не имеет.

Сафонов подозревается в создании целой банды взяточников. По версии следствия, вместе со своими сообщниками он брал взятки за проезд грузовиков и получил от транспортных компаний почти 19,5 миллиона рублей.