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    08 сентября 2021, 15:57

    Продавщица золотого унитаза в Сочи опровергла связь товара с главой ставропольского ГИБДД

    Александр Блинов

    Жительница Сочи Алина выставила на продажу «золотой» унитаз. Многим он показался похожим на тот, что был в доме у главы ставропольского ГИБДД, задержанного по делу о взятках. Но сама продавец заявила РИА «Новости», что это ее личный аксессуар.

    Продавщица золотого унитаза в Сочи опровергла связь товара с главой ставропольского ГИБДД

    «Золотой» унитаз заметили на «Авито». Владелица продает его за 70 тысяч рублей. Пользователи предположили, что это может быть тот самый унитаз, который украшал ванную в особняке у бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Но продавщица заверила, что это никак не связано с делом правоохранителя, подозреваемого в коррупции.

    «Это мой личный, новый и большой унитаз», — сказала хозяйка лота.

    По словам Алины, унитаз был приобретен в Европе и доставлен в Сочи через Москву. Девушка утверждает, что его приобретали для зала в кальянной, а к инспектору он никакого отношения не имеет.

    Сафонов подозревается в создании целой банды взяточников. По версии следствия, вместе со своими сообщниками он брал взятки за проезд грузовиков и получил от транспортных компаний почти 19,5 миллиона рублей.