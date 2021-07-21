Сафонова назвали покровителем взяточников на Ставрополье. Коррупция заразила всю систему

Задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова арестовали на два месяца. По версии следствия, полковник вместе со своими сообщниками покровительствовал транспортным компаниям, от которых получил почти 19,5 миллиона рублей. По мнению экспертов, о махинациях высокопоставленного силовика знали многие, но взять его решили только сейчас.

Волшебный пропуск

Первым о задержании Алексея Сафонова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он сообщил, что вместе с начальником ставропольского ГИБДД задержали более 35 сотрудников.

«Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное. По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — написал депутат.

По данным следствия, подозреваемыми по делу проходят восемь человек, включая самого Сафонова. Среди них заместитель начальника краевой госавтоинспекции Александр Ткаченко, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков, бывший начальник регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД С К Александр Аржанухин и еще четверо гражданских, включая родственницу Мельчикова.

Правоохранители считают, что собранная Сафоновым группировка начала действовать не позднее 2017 года. Установить более ранние события их деятельности следователи не смогли. Заговорщики выдавали специальные пропуска для грузовиков с зерном и строительными материалами. При наличии такой бумажки дорожные инспекторы не обращали внимания на нарушения в виде перегруза, неправильных документов оформления или отсутствие путевых листов.

После задержания у всех фигурантов дела прошли обыски. По словам Александра Хинштейна, в доме Сафонова изъяли более 20 миллионов рублей в разных валютах. Это не считая ценностей и ювелирных украшений.

Газета «Известия» со ссылкой на источник подчеркнула, что 19,5 миллиона рублей — это только один эпизод, в котором обвинили полковника и его подельников.

От нотаций до взяток

Управление ГИБДД Алексей Сафонов возглавил в декабре 2012 года. Он сразу показал себя достаточно деятельным. В интернете до сих пор есть ролики, где он рассказывает водителям о наказании за дачу взятки дорожным инспекторам. В регионе даже появился интернет проект «Лайфхак от начальника ГИБДД», где рассказывали о дорожной безопасности.

«Газета.ru» со ссылкой на источник сообщила, что коррупция с приходом Сафонова в краевое ведомство расцвела. Собеседник издания отметил, что начальник за 50 тысяч рублей продавал визитки с личной подписью. Их показывали дорожным инспекторам, чтобы избежать штрафа.

Не исключено, что популярность визиток подтолкнула Сафонова к мысли продавать пропуска местным агрохолдингам и транспортным компаниям. Но это мог быть не единственный источник дохода.

Как напомнила Baza, в 2017 году неназванный сотрудник ГИБДД из Пятигорска направил письмо в администрацию президента России с жалобой на начальство, которое требует от инспекторов брать взятки, а деньги приносить им.

«Если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем и думаем, после чего нас направляют на посты, где приходится стоять 24 часа в сутки, а кто деньги приносит, те работают в центре города», — говорилось в письме. Назначенная Сафоновым проверка нарушений не нашла.

Отсутствие нарушений не помешало задержанном полковнику сколотить состояние. При обыске стало известно об особняке с позолоченными унитазами. Но, как выяснили СМИ, а после подтвердил сам Сафонов в зале суда, этот дом ему не принадлежит.



Настоящей владелицей является гражданская жена бывшего офицера Елена Псел. В право владения она вступила в 2013 году. Ей же принадлежит одна из припаркованных машин около дома, а именно BMW X7.



По данным СМИ, от Сафонова у Псел двое детей. Первого она родила, когда полковник состоял в браке со своей официальной женой Ириной. Развелись они только в прошлом году. Издания узнали, что перед расторжением отношений Сафонов подарил ей дом в Ставрополе. Кроме того, по данным источников СМИ, в собственности полковника есть трехэтажный особняк в станице Новомарьевская. Последние пять лет он живет вместе с гражданской женой.

Система богатого региона

Ставропольский край — это богатый регион, поэтому там появляется большое количество различных преступных сообществ, которые присасываются к финансовым потокам. Плохо то, что делают это люди, которые встроены в систему. Об этом «360» заявил подполковник ФСБ в отставке и президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

Он не исключил, что о махинациях Сафонова и его подельников знали многие. Не могла группировка действовать тонко и не попадать в поле зрения начальства или службы собственной безопасности

«Без высоких покровителей не обходилось, которым тоже приходилось делать подарки», — отметил эксперт.

Алексей Филатов подчеркнул, что коррупция стала системной проблемой. Причин в этом две: кадровая политика и, как следствие, сближение силовых и контролирующих структур.

«Люди хапают деньги и не понимают, куда их направить, кроме как на золотые курки или на золотые унитазы. Здесь проблема в кадровом отборе, когда ставят людей с таким вкусом и воспитанием. По своей сознательности они не готовы занимать такие должности», — отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что коррупционеры могут даже не осознавать, что идут на преступление. Они продолжают читать нравоучения о недопустимости взяток, ходят в церковь, исповедуются. В их картине мира все это хорошо сочетается с воровством и уклонением от налогов. При этом своим поведением они подталкивают на преступление других людей, что приводит к параличу всей системы.

«Он — полковник, а молодые смотрят на него и думают: „Почему если он так делает, а нам профилактику устраивает, почему мы так не можем?“. Каждый на своем участке ставит знак и начинает зарабатывать деньги», — привел пример Алексей Филатов. Он поделился, что один крупный бизнесмен на вопрос, как победить коррупцию дал совет: «сам не воруй и другим не давай». Но на каком-то этапе в таких ситуациях происходит сбой и каждый ищет собственную делянку, с которой будет иметь прибыль.

Эксперт подчеркнул, что чем больше будет подобных расследований в отношении коррупционеров, тем большая часть из них решит уйти со службы, чтобы не сесть, а оставшиеся поумерят свою жадность.