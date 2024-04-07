07 апреля 2024, 10:41
Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать
Володин призвал приостанавливать работу точек, продающих вейпы детям
Некоторые работники магазинов продают детям вейпы, несмотря на действующий запрет. Зачастую продавцам выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать принятые нормы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.
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«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», — указал Володин.
Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.
Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.
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