Общество 07 апреля 2024, 10:41 Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать Володин призвал приостанавливать работу точек, продающих вейпы детям Elena Mayorova/Global Look Press

Читать 360tv в

Некоторые работники магазинов продают детям вейпы, несмотря на действующий запрет. Зачастую продавцам выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать принятые нормы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.

Реклама

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», — указал Володин.

Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.

Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.