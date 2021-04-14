«Прочитал лекцию о морали»: сенатор разнял потасовку сыновей Жириновского и экс-главы Северной Осетии

Потасовку между сыном лидера ЛДПР Олегом Эйдельштейном и сыном экс-главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым в аэропорту Внуково разнимал сенатор Таймураз Мамсуров. По его словам, он не знал, кто участвует в драке.

По словам члена Совфеда, он стал разнимать дерущихся, потому что был неподалеку. При этом он не знал, что рукопашную устроили сыновья Владимира Жириновского и Вячеслава Битарова, сообщило издание «Подъем».

«Я прочитал лекцию о морали и все. Ко мне они прислушались и ушли. Я не знал, кто это», — сказал сенатор.

Инцидент произошел во Внуково поздно вечером 12 апреля. Битаров и Эйдельштейн, по словам очевидцев, оскорбляли друга друга. Затем сын бывшего главы Северной Осетии ударил сына Жириновского по голове.

По неподтвержденным данным, Эйдельштейн обратился к медикам. У него выявили ушибы. Кроме того, врачи подозревают у него сотрясение мозга. После этого, сын лидера ЛДПР обратился в полицию.