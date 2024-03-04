Эксклюзив 04 марта 2024, 15:11 «Проблему не прятать». Эксперты рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой Депутат Кирьянов: эксперты ГД рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой

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Эксперты Государственной думы в профильном комитете рассмотрят иск против «Яндекса» из-за голоса певицы Веры Брежневой в навигаторе, рассказал депутат, зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Именно она подала судебный иск к компании.

На прошлой неделе истец обнаружила, что маршрут в системе «Яндекс.Навигатор» выстраивается голосом украинской артистки Брежневой, ныне — Галушки. При этом певица вовсю размахивает украинским флагом, а гонорары перечисляет боевикам ВСУ.

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«Это плевок в сердца матерей, которые потеряли своих сыновей, это плевок со стороны „Яндекса“ в души людей», — отметила Гурьянова.

Депутат Кирьянов предложил рассмотреть иск и проанализировать этот случай с экспертами Госдумы и представителями «Яндекса».

Не знаю, чем это закончится, мы не можем предвидеть экспертное решение суда, но в части каких-то этических норм, в части какого то саморегулирования… При том, что мы знаем, что «Яндекс» — это замечательная компания, которая ведет в России разработки по искусственному интеллекту. Артем Кирьянов депутат ГД

Он добавил, что эксперты попытаются объяснить, как можно заниматься историей будущего, не разобравшись с прошлым. На встречу пригласят специалистов из правоохранительных органов и Роскомнадзора.

«И, действительно, давайте вот эту проблему не прятать куда-то. То есть всегда можно сказать: „А вот закона не было, и поэтому, раз не было регулирования, то мы продолжаем этот контракт, нам может быть очень невыгодно его расторгать, потому что там есть какие-то штрафы, санкции и так далее“. То есть, это я не конкретно про компанию „Яндекс“ сейчас говорю, а огромное количество рекламодателей, например», — подчеркнул депутат.

Гурьянова направила иск против «Яндекса» в Хамовнический районный суд Москвы. Ведущая оценила причиненный моральный ущерб от действий компании в 200 миллионов рублей.