Общество 15 февраля 2024, 09:55 Пробки в Москве достигли отметки в 8 баллов в четверг Пробки на дорогах Москвы оценили в 8 баллов утром 15 февраля РИА «Новости»

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Пробки в Москве достигли восьми баллов в четверг, 15 февраля, из-за снегопада. Информация появилась на платформе сервиса «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, большие трудности с проездом наблюдаются в центре мегаполиса. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юго-западе, юге.

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Сильные заторы видны на Москворецкой, Котельнической набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце — от Петровского до Страстного бульвара, на улице Тверская.

Проблемы движения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в сторону обоих направлений. Хуже всего на севере, северо-западе, западе, юго-западе. Отдельные трудности есть на западе, северо-западе, юго-востоке МКАД.

На Москву обрушился сильный снегопад и метели в ночь на четверг. Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков.