Общество 15 февраля 2024, 09:27 Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг Синоптик Леус: на Москву обрушился сильный снегопад и метели в ночь на четверг

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В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился очередной снегопад среди ночи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта, в результате чего пришли сильные снегопады и метели. Снег пошел в период между часом и двумя ночи.

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Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков, на других метеостанциях — от одного до трех миллиметров снежного покрова, а в Новой Москве — четыре миллиметра.

«При этом основная масса снегопадов еще только подбирается к Москве», — предупредил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, что высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности.