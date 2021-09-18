Прямую линию по газификации запустят для россиян с 20 сентября

До 2023 года в России должны обеспечить завершение догазификации страны. Возможность бесплатно подвести голубое топливо к участку получили жители населенных пунктов из разных регионов РФ, где газ уже есть.

Для тех, у кого остались вопросы по газификации, запустят прямую линию, сообщил сайт kp.ru. Она стартует 20 сентября и продлится до 15 ноября.

Каждую неделю эксперты будут отвечать на вопросы россиян, разбирая в том числе и наиболее распространенные и имеющие отношение к подключению газа.

Подать заявление на подведение газа россияне смогут несколькими способами — через мобильные пункты, офисы или сайты газораспределительной организации, на порталах Единого оператора газификации и госуслуг.

Газ смогут получить владельцы участков, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах. Трубы до границы участков проложат бесплатно, владельцу дома придется оплатить их прокладку по самой территории и установленное оборудование.

По подсчетам специалистов, воспользоваться бесплатной газификацией могут несколько миллионов россиян.