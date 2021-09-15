facebook_pixel
    15 сентября 2021, 14:56

    Брынцалов назвал программу развития Подмосковья воплощением инициатив Путина

    Редакция сайта 360°

    Программа развития Московской области стала практическим воплощением идей президента России Владимира Путина, которые распространяются на всю Россию. Об этом по итогам онлайн-совещания с российским лидером заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Брынцалов назвал программу развития Подмосковья воплощением инициатив Путина

    Он отметил, что за последние пять лет Московская область взяла курс на перемены и дальнейшее развитие и благоустройство региона.

    «Качественные дороги, благоустроенные парки, новые детские сады и школы, современные больницы, обновленная коммунальная инфраструктура — это те преобразования, которых мы добились», — заявил Брынцалов.

    Спикер Мособлдумы подчеркнул, что работа в регионе продолжается. Проходит подключение домов к газоснабжению по президентской программе «Социальная газификация», ремонтируются школы, поликлиники. Продолжается благоустройство парков и скверов. Жители вовремя получают адресную социальную помощь.

    «Мы продолжим поддержку семей с детьми, людей старшего поколения, развитие первичного звена здравоохранения, инфраструктурные проекты, важные для развития экономики региона», — подчеркнул глава подмосковного парламента.

    Президент России Владимир Путин в минувший вторник. 14 сентября, провел встречу с руководителями региональных отделений партии «Единая Россия» и правительством. В ходе беседы российский лидер напомнил о предложенных и уже реализующихся сейчас инициативах со стороны депутатов партии.

    В их числе президент перечислил программы по расселению аварийного жилья, ремонт школ, газификацию жилых домов в городах и поселках. Путин призвал не останавливаться и предлагать идеи по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса и содействию занятости.