Брынцалов назвал программу развития Подмосковья воплощением инициатив Путина

Программа развития Московской области стала практическим воплощением идей президента России Владимира Путина, которые распространяются на всю Россию. Об этом по итогам онлайн-совещания с российским лидером заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что за последние пять лет Московская область взяла курс на перемены и дальнейшее развитие и благоустройство региона.

«Качественные дороги, благоустроенные парки, новые детские сады и школы, современные больницы, обновленная коммунальная инфраструктура — это те преобразования, которых мы добились», — заявил Брынцалов.

Спикер Мособлдумы подчеркнул, что работа в регионе продолжается. Проходит подключение домов к газоснабжению по президентской программе «Социальная газификация», ремонтируются школы, поликлиники. Продолжается благоустройство парков и скверов. Жители вовремя получают адресную социальную помощь.

«Мы продолжим поддержку семей с детьми, людей старшего поколения, развитие первичного звена здравоохранения, инфраструктурные проекты, важные для развития экономики региона», — подчеркнул глава подмосковного парламента.

Президент России Владимир Путин в минувший вторник. 14 сентября, провел встречу с руководителями региональных отделений партии «Единая Россия» и правительством. В ходе беседы российский лидер напомнил о предложенных и уже реализующихся сейчас инициативах со стороны депутатов партии.

В их числе президент перечислил программы по расселению аварийного жилья, ремонт школ, газификацию жилых домов в городах и поселках. Путин призвал не останавливаться и предлагать идеи по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса и содействию занятости.