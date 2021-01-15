Признание статуса Крыма назвали условием начала переговоров России и Украины

Диалог между Россией и Украиной невозможно вести без признания киевскими властями российского статуса Крыма. После этого, считают на полуострове, можно будет начать переговоры и поиск компромиссов.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец поделился с РИА «Новости» мнением о позиции представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Именно он заявил о необходимости устроить переговоры по Крыму.

«Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет», — подчеркнул политик.

При этом представитель Крыма назвал Кравчука «абсолютно не тем человеком, словам которого надо доверять».

Он добавил, что любой диалог и поиск взаимовыгодных решений должны начинаться «именно с этой простой истины». Чегринец выразил уверенность в том, что российско-украинские отношения рано или поздно изменятся в лучшую сторону.

По словам Кравчука, урегулировать конфликты и проблемы страны могли бы как раз через переговоры и компромиссы.