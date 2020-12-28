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    28 декабря 2020, 12:03

    Кравчук: Россию не интересует война с Украиной

    Дарья Морозова

    Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что сейчас Украина может не беспокоиться за свои территории, так как Россия отвлечена на другие горячие точки. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    По его словам, Россия не готова к войне с Украиной из-за территорий, которые она считает спорными. Во-первых, в стране достаточно своих проблем. Кроме того, Россия занята другими горячими точками, поэтому чейчас не может отвлекать внимание на Украину.

    «Если трезво рассуждать и смотреть на реальную ситуацию, то сегодня Россия не готова к тому, чтобы осуществлять такие масштабные военные действия против Украины», — подчеркнул Кравчук.

    Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал милиции Геннадий Москаль заявил, что шесть областей могут выйти из подчинения Киева в ходе реализации проекта «Новороссия». Он напомнил, что изначально в проект входили Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области Украины.