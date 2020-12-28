Кравчук: Россию не интересует война с Украиной

По его словам, Россия не готова к войне с Украиной из-за территорий, которые она считает спорными. Во-первых, в стране достаточно своих проблем. Кроме того, Россия занята другими горячими точками, поэтому чейчас не может отвлекать внимание на Украину.

«Если трезво рассуждать и смотреть на реальную ситуацию, то сегодня Россия не готова к тому, чтобы осуществлять такие масштабные военные действия против Украины», — подчеркнул Кравчук.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал милиции Геннадий Москаль заявил, что шесть областей могут выйти из подчинения Киева в ходе реализации проекта «Новороссия». Он напомнил, что изначально в проект входили Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области Украины.