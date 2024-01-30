Общество 30 января 2024, 16:21 Психолог Дугенцова: ребенок не должен чувствовать вину за развод родителей

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Развод родителей — крайне тяжелый период для ребенка. Как минимизировать травмирующий опыт, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с News.ru.

По ее словам, дети не должны чувствовать вину за разлад в семье. Именно поэтому взрослым необходимо кратко объяснить причину расставания, отметила эксперт.

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Она посоветовала проводить обсуждение ситуации в спокойной домашней обстановке. Во время беседы ребенку нужно дать возможность выразить свои эмоции.