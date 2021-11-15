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    15 ноября 2021, 10:39

    Привитых «Спутником V» россиян будут пускать в Израиль с 1 декабря

    Израиль признает вакцину от коронавируса Спутник V 15 ноября

    Редакция «360»

    Туристы, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», смогут попасть в Израиль только с 1 декабря — это связано со сложностями процедуры въезда. При этом саму вакцину израильские власти признают уже 15 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтуризма.

    Привитых «Спутником V» россиян будут пускать в Израиль с 1 декабря

    «В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных „Спутником“, станет возможен начиная с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства и механизм въезда будет работать без недоразумений», — отметили в ведомстве.

    В сообщении министерства подчеркнули, что официальное признание отечественного препарата в Израиле произойдет 15 ноября. Сейчас профильные специалисты работают над синхронизацией израильской и российской систем.

    Медик и известная телеведущая Елена Малышева рассказала о крупнейшем центре вакцинации в Москве — он находится в ТК ГУМ. За один день центр может привить пять тысяч россиян. Прошедших процедуру ждет сладкое угощение.