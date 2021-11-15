Привитых «Спутником V» россиян будут пускать в Израиль с 1 декабря

Туристы, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», смогут попасть в Израиль только с 1 декабря — это связано со сложностями процедуры въезда. При этом саму вакцину израильские власти признают уже 15 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтуризма.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных „Спутником“, станет возможен начиная с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства и механизм въезда будет работать без недоразумений», — отметили в ведомстве.

В сообщении министерства подчеркнули, что официальное признание отечественного препарата в Израиле произойдет 15 ноября. Сейчас профильные специалисты работают над синхронизацией израильской и российской систем.

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