Малышева рассказала о работе лучшего прививочного пункта в России

Врач и телеведущая Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве — в торговом комплексе ГУМ. Вместе с главным врачом поликлиники, которая ответственна за центр вакцинации, Малышева рассказала про работу пункта.

Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале программы «Жить Здорово!».

В российских центрах, как отметила Малышева, в отличие от Европы, перед прививкой проверяют состояние пациента. Во время предварительной проверки желающего привиться врачи обращают внимание на острое заболевание, температуру и кожный покров. В ГУМе за день могут привить до пяти тысяч человек, добавила Малышева.

После процедуры привившихся угощают мороженным. А прошедшие вакцинацию люди старше 65 лет получают подарок от столичной мэрии. В нем пенсионеры получают пульсоксиметр, набор витаминов, тонометр, таблетницу и предметы личной гигиены.

Проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» необходимо один раз в полгода, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас очень критично стоит вопрос ревакцинации. Он напомнил, что в методических рекомендациях Минздрава отмечается, что повторно делать прививку нужно раз в полгода.