Эксклюзив 23 января 2024, 12:43 «Привьет чувство любви». В Госдуме призвали изучать патриотические песни на школьных уроках музыки Депутат Колунов: школьники должны изучать патриотические песни на уроках музыки РИА «Новости»

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На уроках музыки в школах необходимо изучать патриотические песни. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В учебный план школьных уроков музыки должно войти обязательное изучение патриотических композиций», — подчеркнул парламентарий.

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Колунов отметил, что в современных реалиях патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы образовательных организаций: школ, лицеев, гимназий. Эффективность такого воспитания значительно возрастает, если добавить в него творческий, музыкальный компонент.

Музыка как нельзя лучше воздействует на чувства человека, на его восприятие окружающего мира. Она находит отклик в душах детей и подростков, направляет их взгляды в нужное русло. Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной специальной военной операции, привьет нашим детям чувство любви к Родине, гордости за страну. Сергей Колунов депутат Госдумы

Депутат добавил, что собирается обратиться с предложением изучать патриотические песни на уроках музыки к министру просвещения России Сергею Кравцову. После этого будут проработаны поправки в закон об образовании.

«Минпросвещения, в свою очередь, должно подготовить реестр патриотических исполнителей, произведения которых будут изучаться на уроках музыки», — заключил Колунов.

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