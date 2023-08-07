Образование 07 августа 2023, 18:27 Разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали в новых учебниках Помощник президента Мединский: в новых учебниках переписали ряд разделов по истории России РИА «Новости»

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В новых учебниках по истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что в учебниках при этом появился раздел об истории страны с 2014 года по текущее время, в том числе о спецоперации.

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«Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — заметил Мединский.

Министерство просвещения отобрало три лучшие линейки учебников по истории, и новый единый учебник представляет собой результат переработки информации из них, содержит много интересных фактов. Кроме того, на данный момент это единственный учебник, прошедший системное рецензирование во многих институтах.

Современные учебные пособия по истории для старшеклассников начнут использовать в школах уже с 1 сентября 2023 года. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, они будут дешевле прежних на 20% — заплатить придется 849 рублей. А учебники для детей с пятого по девятый классы подготовят к учебному году — 2024/2025.