Каждый второй россиянин начал оформлять кредитки на всякий случай

В России все чаще стали оформлять кредитки на всякий случай. В том году так делал каждый третий, а в этом уже каждый второй. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Также выяснилось, что россияне перестали брать кредитки для погашения долга. Больше всего так делали в прошлом году. Сейчас для них важнее дифференциация расходов. Эксперты полагают, что люди стали более осознанно обращаться с заемными средствами. При этом специалисты все же посоветовали подумать о целесообразности оформления нескольких карт, особенно когда ставки растут.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган уверен, что когда появляется возможность закрыть займ другого банка под меньший процент, то вполне нормально погасить его с помощью кредитки. По его мнению, также не ничего плохо в разделении расходов по картам.