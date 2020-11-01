Приставы дадут послабления пострадавшим от пандемии должникам

«В настоящее время ФССП России реализуется достаточно широкий комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции», — сообщил Аристов.

По словам собеседника, в законодательство об исполнительном производстве внесли изменения, которые расширили перечень доходов, с которых нельзя взыскивать долги. Среди них единовременная выплата в 10 тысяч рублей на ребенка — мера поддержки в пандемию. Если пенсия — единственный источник дохода для человека, с нее будут удерживать меньше, а банкротов и вовсе не будут трогать в случае моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Послабление коснется и предпринимателей. Бизнесмены смогут обратиться за рассрочкой выплаты долга, сумма которого не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочку предоставят и пенсионерам, чей доход менее двух МРОТ, а кредит не больше миллиона рублей.

В июле судебный пристав так настойчиво хотел удержать арестованную машину жителя Ярославля, что схватился за капот. Водитель-должник прокатил его по городу с ветерком.