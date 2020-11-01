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    01 ноября 2020, 10:49

    Приставы дадут послабления пострадавшим от пандемии должникам

    Андрей Иванов

    На фоне пандемии приставы не будут взыскивать долги с банкротов, снизят размер взыскания с пенсий, не станут трогать детские пособия и дадут рассрочку предпринимателям. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
    Приставы дадут послабления пострадавшим от пандемии должникам

    «В настоящее время ФССП России реализуется достаточно широкий комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции», — сообщил Аристов.

    По словам собеседника, в законодательство об исполнительном производстве внесли изменения, которые расширили перечень доходов, с которых нельзя взыскивать долги. Среди них единовременная выплата в 10 тысяч рублей на ребенка — мера поддержки в пандемию. Если пенсия — единственный источник дохода для человека, с нее будут удерживать меньше, а банкротов и вовсе не будут трогать в случае моратория на возбуждение дел о банкротстве.

    Послабление коснется и предпринимателей. Бизнесмены смогут обратиться за рассрочкой выплаты долга, сумма которого не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочку предоставят и пенсионерам, чей доход менее двух МРОТ, а кредит не больше миллиона рублей.

    В июле судебный пристав так настойчиво хотел удержать арестованную машину жителя Ярославля, что схватился за капот. Водитель-должник прокатил его по городу с ветерком.