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    31 июля 2020, 16:37

    Камеры засняли пристава, который ездил на капоте неплательщика в Ярославле

    Полина Петрова

    Камеры засняли судебного пристава, который схватился за капот автомобиля неплательщика и проехался на нем по Ярославлю.
    Камеры засняли пристава, который ездил на капоте неплательщика в Ярославле

    Инцидент произошел в понедельник, 27 июля. Пристав пытался удержать арестованную за неуплату алиментов машину и взялся за ее капот. Владелец авто не покинул водительское место и продолжил движение с лежащим на транспортном средстве человеком, пишет сайт «Моя Россия».

    Очевидцы помогли судебному исполнителю. Машину у обочины заблокировал водитель более крупного автомобиля. Позже на место подъехала полиция.

    По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина является отцом троих дочерей. Он задолжал выплату алиментов в размере более 400 тысяч рублей.

    В отношении должника возбудили дело об административном правонарушении. Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток ареста.

    Новости SMI.FM