Камеры засняли пристава, который ездил на капоте неплательщика в Ярославле

Камеры засняли судебного пристава, который схватился за капот автомобиля неплательщика и проехался на нем по Ярославлю.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля. Пристав пытался удержать арестованную за неуплату алиментов машину и взялся за ее капот. Владелец авто не покинул водительское место и продолжил движение с лежащим на транспортном средстве человеком, пишет сайт «Моя Россия».

Очевидцы помогли судебному исполнителю. Машину у обочины заблокировал водитель более крупного автомобиля. Позже на место подъехала полиция.

По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина является отцом троих дочерей. Он задолжал выплату алиментов в размере более 400 тысяч рублей.

В отношении должника возбудили дело об административном правонарушении. Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток ареста.