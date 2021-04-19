Приставки PlayStation 4 закончились в России

В России неожиданно закончились приставки PlayStation 4. Первыми, кто это заметил, стали администраторы игрового сообщества во «ВКонтакте» Geeks Empire.

«Крупные сети, такие как „М.Видео“, Ozon, „1С Интерес“, DNS и „Ситилинк“, перестали продавать консоли PS4 Slim и PS4 Pro», — говорится в сообщении.

PlayStation 4 — игровая приставка восьмого поколения, входит в семейство игровых приставок PlayStation.

В компании Sony пока никак не прокомментировали эту информацию. В начале апреля корпорация отменила предзаказы на цифровую версию консоли PlayStation 5 в России, которые не были оплачены. Такое решение вызвало недовольство у российских геймеров. Речь идет о заказах версий без дисковода, оформленных в официальном магазине компании без предварительной оплаты. Покупатели, которые уже внесли деньги за приставку, остаются в очереди на консоли.

Sony пообещала выполнить все оплаченные заказы. Корпорация несколько недель назад сообщила, что решит проблему с дефицитом PS5 к концу года. Пока только выросла цена консоли: оба варианта подорожали на три тысячи рублей. Цифровая версия теперь стоит 40 990 рублей, а с дисководом — 49 990.