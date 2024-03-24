Важное 24 марта 2024, 20:26 Пришедшие на акцию «Журавли» массово возложили цветы у Crocus City Hall Люди массово возложили цветы на акции «Журавли» у Crocus City Hall Телеканал «360»

Читать 360tv в

Люди массово возлагают цветы у здания Crocus City Hall. Сейчас там проходит акция «Журавли».

Многие несут к стихийному мемориалу игрушки и воздушные шары. Пришедшие не смогли сдержать слез.

Реклама

У здания зажгли множество свечей в виде журавлей. Также на стене Crocus City Hall появилась проекция — птицы поднимаются от подножия здания и улетают в небо. Во время акции прозвучала песня «Жить».

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные боевики ворвались в здание и начали стрелять в беззащитный посетителей. Жертвами случившегося стали 137 человек.