Принудительную установку алкозамков на машины задумали ввести в России. Но не для всех

Минпромторг и ГИБДД работают над изменением правил дорожного движения. В них хотят внести пункт о принудительной установке алкозамков на машины пойманных пьяными водителей.

«Если человек хоть раз попался, это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — сказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Его слова привел «Интерфакс». Ожидается, что платить за дополнительную технику для авто будет сам пьяный водитель.

Устанавливать алкозамки планируют и на машины каршеринговых компаний. Это поможет проверить готовность водителя управлять автомобилем.

Во время своего выступления на форуме «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе Шпак заявил, что ведомство вместе с разработчиками и участниками автомобильного рынка сейчас проводит эксперимент по этому вопросу. По его словам, до конца года регулирование внедрения алкозамков и их стандартизацию доработают.

Отечественные алкозамки будут функционировать в связке с системой ГЛОНАСС. Заместитель министра отметил, что в Соединенных Штатах уже вовсю используют алкозамки, однако там эти устройства не распознают водителей — «дунул, встал, вышел, сел другой и поехал».

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков объяснил, почему алкозамки не будут востребованы в России. Он считает, что вряд ли кто-то захочет платить за такое устройство у себя в машине, так как стоит оно дорого.