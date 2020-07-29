facebook_pixel
    29 июля 2020, 15:54

    Автоэксперт объяснил, почему «алкозамки» не будут востребованы в России

    Полина Петрова

    Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков объяснил, почему «алкозамки» не будут востребованы в России.
    Автоэксперт объяснил, почему «алкозамки» не будут востребованы в России

    Минпромторг до конца нынешнего года планирует создать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков для блокировки зажигания при обнаружении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

    По словам Кадакова, за такую услугу вряд ли кто-то захочет платить. Он подчеркнул, что устройство, о котором идет речь, стоит дорого, информирует ИА Nation News.

    «Отклик это не найдет, потому что за все нужно платить, и никто за это платить не хочет. „Алкозамок“ — штука дорогая, стоит до 100 тыс. рублей. Его нужно интегрировать в автомобиль, а это связано непосредственно с проблемой установки, с интеграцией в электронику автомобиля, возникнут вопросы гарантии, и нормально это сделать можно только в условиях производства», — пояснил эксперт.

    Помимо прочего, «алкозамок» требует специального технического обслуживания. Его нужно будет регулярно проверять. Кадаков заметил, что при желании человек все равно сядет за руль, попросив «дыхнуть соседа по гаражу».

    Новости SMI.FM