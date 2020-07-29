Автоэксперт объяснил, почему «алкозамки» не будут востребованы в России

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков объяснил, почему «алкозамки» не будут востребованы в России.

Минпромторг до конца нынешнего года планирует создать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков для блокировки зажигания при обнаружении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По словам Кадакова, за такую услугу вряд ли кто-то захочет платить. Он подчеркнул, что устройство, о котором идет речь, стоит дорого, информирует ИА Nation News.

«Отклик это не найдет, потому что за все нужно платить, и никто за это платить не хочет. „Алкозамок“ — штука дорогая, стоит до 100 тыс. рублей. Его нужно интегрировать в автомобиль, а это связано непосредственно с проблемой установки, с интеграцией в электронику автомобиля, возникнут вопросы гарантии, и нормально это сделать можно только в условиях производства», — пояснил эксперт.

Помимо прочего, «алкозамок» требует специального технического обслуживания. Его нужно будет регулярно проверять. Кадаков заметил, что при желании человек все равно сядет за руль, попросив «дыхнуть соседа по гаражу».