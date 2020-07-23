Коронавирус в России и в мире. Главное на 23 июля

Источник фото: jhu.edu/map

В России

Число выявленных случаев в стране достигло 789 190 человек. За последние сутки зарегистрировали 5862 зараженных. Третий день подряд в России регистрируется меньше шести тысяч случаев заболевания. От COVID-19 погибли 12 745 пациентов.

Россия начнет массовое производство вакцины от коронавируса не менее, чем через полгода. Для выхода препарата на поток требуется создать соответствующую инфраструктуру. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ученые уже создали четыре вакцины и доказали их безопасность. Еще два препарата проходят финальные испытания.

В Свердловской области от инфекции погиб министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Последние дни он провел в реанимации.

В Твери врачи спасли пациентку со 100% поражением легких. Такое поражение случается при крайне слабом иммунитете.

24% жителей Москвы имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты масштабного тестирования столичных жителей.

Во Владимирской области сотрудник больницы заразился инфекцией дважды. Причем двойное заражение произошло всего за пару месяцев.

В Ханты-Мансийском округе приступили к первому этапу снятия ограничений. В регионе можно будет заниматься спортом на улице, группой не более двух человек, а также гулять на улице, но без посещения мест массового скопления людей.

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не стоит ожидать вакцину раньше 2021 года. По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, реальнее всего вакцинация будет в середине следующего года.

Ученые из США создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус. Эксперимент на хомяках подтвердил защитные свойства выделенных антител. Дальше ученые проведут апробацию на других животных, а затем на человеке.

В Японии зафиксировали рекордное число новых случаев за сутки. За день в стране заразились коронавирусом 750 человек.

Швейцария расширила список стран, по приезду из которых нужно соблюдать 10-дневный карантин. В список государств с неблагополучной эпидемической обстановкой внесли Косту-Рику, Сальвадор, ОАЭ, Эквадор, США, Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мальдивы, Мексику, Черногорию и еще несколько стран. Теперь в этом списке 42 государства.