Общество 24 ноября 2022, 14:00 Применение ядерного оружия в мире сочли маловероятным Глава Курчатовского института Ковальчук назвал ядерное оружие крайней мерой РИА «Новости»

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Ядерное оружие представляет собой крайнюю меру, его применение маловероятно. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Российском винодельческом форуме в Москве, сообщил ТАСС.

«Это (ядерное оружие — прим. ред.) применять никто не будет. Только если [надо будет] уничтожить человечество», — сказал он.

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По его словам, ядерный арсенал представляет собой инструмент сдерживания, это оружие окончательного подведения итогов. Ученый обратил внимание, что его никому в голову не приходит использовать, кроме США.

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Президент Курчатовского института заметил, что гораздо более высока вероятность уничтожения людей «биологическим путем», и напомнил о смертности от коронавирусной инфекции.

«Представьте себе, у этого ковида смертность увеличится в пять, десять раз. Кто выживает в этих условиях? Только та страна, которая имеет квалификацию создать вакцину», — резюмировал Ковальчук.

Ранее США согласились с Россией, что развязывать ядерную войну нельзя.