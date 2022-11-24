24 ноября 2022, 14:00
Применение ядерного оружия в мире сочли маловероятным
Глава Курчатовского института Ковальчук назвал ядерное оружие крайней мерой
Ядерное оружие представляет собой крайнюю меру, его применение маловероятно. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Российском винодельческом форуме в Москве, сообщил ТАСС.
«Это (ядерное оружие — прим. ред.) применять никто не будет. Только если [надо будет] уничтожить человечество», — сказал он.
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По его словам, ядерный арсенал представляет собой инструмент сдерживания, это оружие окончательного подведения итогов. Ученый обратил внимание, что его никому в голову не приходит использовать, кроме США.
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Президент Курчатовского института заметил, что гораздо более высока вероятность уничтожения людей «биологическим путем», и напомнил о смертности от коронавирусной инфекции.
«Представьте себе, у этого ковида смертность увеличится в пять, десять раз. Кто выживает в этих условиях? Только та страна, которая имеет квалификацию создать вакцину», — резюмировал Ковальчук.
Ранее США согласились с Россией, что развязывать ядерную войну нельзя.
Ядерное оружие
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