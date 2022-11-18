Мир 18 ноября 2022, 21:33 США согласились с Россией, что развязывать ядерную войну нельзя Белый дом: США согласны с Россией, что ядерную войну развязывать нельзя YouTube

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Ядерную войну невозможно выиграть, она не должна быть развязана — США согласились с позицией России по вопросу применения ядерного оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», — заявил Кирби в ходе брифинга.

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Представитель Белого дома отметил, что в нынешних условиях важно поддерживать коммуникационные каналы с Россией открытыми, чтобы избежать «возможных просчетов в ядерной сфере».

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Запад упорно пытается вменить России намерения использовать ядерное оружие. Это очередная попытка демонизировать Российскую Федерацию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Россия не раз заявляла, что применит ядерное оружие только в исключительных случаях, прописанных в Конституции.