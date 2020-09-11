Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store

Несколько мобильных приложений российских СМИ удалят из украинского App Store. Причиной таких действий стало требование Службы безопасности Украины.

Приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру» будут удалены из каталога украинского App Store в ближайшее время, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

«Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений „Россия 1“, „Россия телевидение и радио“, „Вести fm“, <…> „Вести.ру“ из каталога Appstore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Когда конкретно приложения исчезнут из каталога - не сообщается.

Ранее украинская служба безопасности возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента Петра Порошенко. Бывший глава государства обвиняется в госизмене, финансировании терроризма, в посягательстве на территориальную целостность, в захвате государственной власти, присвоении чужой собственности, а также во вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.