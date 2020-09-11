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    11 сентября 2020, 18:21

    Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store

    Анастасия Калинина

    Несколько мобильных приложений российских СМИ удалят из украинского App Store. Причиной таких действий стало требование Службы безопасности Украины.
    Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store

    Приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру» будут удалены из каталога украинского App Store в ближайшее время, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

    «Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений „Россия 1“, „Россия телевидение и радио“, „Вести fm“, <…> „Вести.ру“ из каталога Appstore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

    Когда конкретно приложения исчезнут из каталога - не сообщается.

    Ранее украинская служба безопасности возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента Петра Порошенко. Бывший глава государства обвиняется в госизмене, финансировании терроризма, в посягательстве на территориальную целостность, в захвате государственной власти, присвоении чужой собственности, а также во вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

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