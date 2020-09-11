СБУ возбудила против Порошенко 15 новых дел

Новые дела появились 4 сентября. Они направлены «фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко».

«И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса», — заявил Головань.

Среди новых дел числятся следующие: «Госизмена», «Финансирование терроризма», «Посягательство на территориальную целостность», «Захват государственной власти», «Присвоение чужой собственности», «Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей».

Несколько уголовных дел против бывшего украинского лидера закрыли 9 сентября, говорил замглавы Госбюро расследований (ГБР) Украины Александр Бабиков. Он не уточнил, каких именно. Однако подчеркнул, что речь идет о делах, в которых заявители указывали Порошенко как лицо, причастное к преступлениям. Бабиков не назвал их имен.

В августе Генеральная прокуратура Украины завела новое уголовное дело в отношении экс-президента. Его обвинили в незаконном лишении гражданства бывшего депутата Верховной рады.

Против Порошенко открыли 18 дел после победы на выборах президента Владимира Зеленского. Этим вопросом занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.