Деньги 23 февраля 2024, 20:48 Санкции США не повлияли на работу карт «Мир» СБП в России НСПК: новые санкции США не повлияют на работу карт «Мир» СБП в России РИА «Новости»

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Новые санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов в России, операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе НСПК.

«Работа сервисов платежной системы „Мир“ и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — подчеркнули в НСПК.

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Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Власти США сегодня ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Новый санкционный список пополнили ряд российских банков.

Минфин США нацелился на основную финансовую инфраструктуру России, а также банки и компании, занимающиеся финансовыми технологиями. Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем.