Приложение «Путешествую без COVID-19» начало работать

«Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕАЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру», — говорится в описании приложения.

Приложение необходимо скачать и после включить доступ к своему местоположению, чтобы выявить ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус.

Потом предлагается отсканировать паспорт для получения и контроля информации о тестировании на коронавирус. Результаты теста появятся в мобильном приложении в удобном формате — в виде QR-кода, который нужно будет предъявить по требованию контролирующих органов во время поездки.

Российский премьер Михаил Мишустин ранее призвал страны ЕАЭС подключиться к этому приложению, потому что оно позволит жителям без лишних сложностей ездить в Россию. Сейчас подключены Армения и Белоруссия.