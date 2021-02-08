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    08 февраля 2021, 09:50

    Приложение «Путешествую без COVID-19» начало работать

    Анастасия Калинина

    В магазинах Аррle и Android появилось мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Оно разработано специально для безопасного передвижения граждан стран — членов ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии.
    Приложение «Путешествую без COVID-19» начало работать

    «Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕАЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру», — говорится в описании приложения.

    Приложение необходимо скачать и после включить доступ к своему местоположению, чтобы выявить ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус.

    Потом предлагается отсканировать паспорт для получения и контроля информации о тестировании на коронавирус. Результаты теста появятся в мобильном приложении в удобном формате — в виде QR-кода, который нужно будет предъявить по требованию контролирующих органов во время поездки.

    Российский премьер Михаил Мишустин ранее призвал страны ЕАЭС подключиться к этому приложению, потому что оно позволит жителям без лишних сложностей ездить в Россию. Сейчас подключены Армения и Белоруссия.