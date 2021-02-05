Мишустин призвал страны ЕАЭС подключиться к приложению «Путешествую без COVID-19»

Приложение «Путешествую без COVID-19» позволит жителям стран ЕАЭС без лишних сложностей ездить в Россию. К сервису уже подключились Армения и Белоруссия. Российский премьер Михаил Мишустин выразил надежду, что к ним присоединятся Казахстан и Киргизия.

«Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому [сервису] в ближайшее время и так же просто жители стран — наших партнеров смогут въезжать в Россию», — приводит ТАСС слова выступления Михаила Мишустина на форуме Digital Almaty 2021.

Глава Кабмина подчеркнул, что с помощью этого приложения можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа и ехать, если результат отрицательный. По словам Мишустина, мобильные приложения устраняют различные барьеры, которые мешают жителям ЕАЭС путешествовать, искать работу и устраивать жизнь.

Ранее глава российского правительства рассказал, что в начале 2022 года начнет работать приложение по поиску работы в странах ЕАЭС. Он выразил надежду, что на платформе разместят национальные системы миграционных цифровых сервисов стран «пятерки».