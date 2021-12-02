Россия ввела карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции kp.ru.

«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — сказала она.

Попова отметила, что таких людей немного — речь идет о нескольких сотнях путешественников. При этом никто из них не ездил в ЮАР в рамках организованных туров, потому что у России закрыто прямое авиасообщение с этой страной. Она также подчеркнула, что людям, которые приедут в Россию из других государств, не нужно будет проходить двухнедельный карантин.

Россияне, которые переболели ковидом или вакцинировались, не должны будут сдавать ПЦР-тест. Для остальных такое исследование остается обязательным.

Попова также заявила, что ковид постепенно превращается в сезонное заболевание. Она подчеркнула, что в России заранее прогнозировали, что с середины сентября число случаев заражения коронавирусом начнет расти.