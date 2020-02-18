Прилепин прокомментировал письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне

«Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость», — написал Прилепин в ответе на письмо фон Фихтенберга.

Писатель отметил, что люди, которые лгут, продолжат искажать историю, и раз за разом придется им отвечать.

«Если мы не будем этого делать, тьма вновь почувствует, что она в силе, что она больше, чем свет. При том что, Вольф, тьма сегодня не носит свастику и не кричит „Хайль!“», — отметил автор.

По словам Прилепина, «тьма», прикрывается требованием правды и свободы.

«Тьма делает вид, что стоит на страже цивилизации. Что она тоже желает нам добра», — заявил он.

Прилепин призвал авторов, которые думают так же, как фон Фихтенберг, «сказать об этом вслух». Он отметил, что таких авторов стоило бы найти в Германии, Италии, Венгрии и Польше.

«Даже в России все меньше тех, которые готовы говорить вслух то, о чем говорите вы. И все больше тех, кто кричат о том, что русские, да-да, русские виноваты в той войне. Нас, Вольф, все меньше. Мы выглядим все смешнее и наивнее со своей нелепой правдой», — отметил писатель.

Напомним, ранее в редакцию RT в рамках проекта #ПочтаПобеды поступило письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга с благодарностью к советскому народу за освобождение Европы от нацизма.