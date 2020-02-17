«Немец пожимает руку русским». Автор из Германии написал в проект #ПочтаПобеды

«7 февраля 2020 года я увидел на RT ролик, рассказывающий о возможности связаться с людьми, которые 75 лет назад приняли участие в бессмысленной и жестокой войне и таким образом стали частью истории», — пояснил автор письма.

Он рассказал, что появился на свет спустя десять лет после окончания войны.

«Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через десять лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда? Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий», — заметил фон Фихтенберг.

Писатель подчеркнул, что нацистские действия навредили целым народам, в том числе и немцам.

«Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — добавил он.

Ранее на проекте #ПочтаПобеды появилась история от защитника Ленинграда Константина Федоровича Мелешко. Теперь он ждет письма читателей.