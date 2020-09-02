Прикованный к коляске пациент больницы в Екатеринбурге пожаловался на издевательства медсестры. Видео

Николай Александров из Екатеринбурга подхватил коронавирус и находится на лечении в городской больнице №14. К тому же из-за полученной травмы он не может самостоятельно передвигаться и за ним ухаживает персонал. Однако одна из медсестер повела себя непрофессионально, начала орать на него и бить. Все происходящее мужчина снял на видео.

«Я проснулся от того, что лежу в собственной луже. Катетер, видимо, не пропускал [жидкость]. Я позвонил на пост, попросил, чтобы подошли в палату. Раздраженная сестра кричит на меня: „Что это?“ Потом она физическую силу применяла», — рассказал Александров «360».

«Задницу поднимай. Совсем охренел», — говорит на видео медсестра.

Позже Николай рассказал о ситуации врачу.

«Потом подошла старшая медсестра. Извинялась за нее», — отметил он.

Однако этих извинений жителю Екатеринбурга недостаточно, он намерен жаловаться в страховую компанию.

Александров рассказал, что до недавнего времени был тренером по легкой атлетике. Некоторое время назад он получил травму шеи. Пока мужчина восстанавливался и ждал операции (ее пока не было), он заразился коронавирусом. Его положили в больницу 31 августа.

«Я в паллиативном отделении, поскольку за мной ухаживать некому. У меня есть мать, но ей очень много лет…» — добавил он.

В горздраве Свердловской области прокомментировали ситуацию.

«Управление здравоохранения Екатеринбурга и городская клиническая больница №14 получили видео, разбираются в ситуации. Проводится проверка и уточнение сотрудника, позволившего себе такое неподобающее поведение. В ближайшее время в отношении этого сотрудника будет принято административное решение», — заявили там.

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